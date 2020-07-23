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Dört muhalefet partisi açıklama yaptı

Meclis Genel Kurulu'na iktidar partilerinin milletvekillerinin az sayıda katılması nedeniyle 4 muhalefet partisi ortak basın toplantısı düzeneyerek açıklama yaptı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 15:14
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Dört muhalefet partisi açıklama yaptı

Meclis Genel Kurulu'na iktidar partilerinin milletvekillerinin az sayıda katılması nedeniyle 4 muhalefet partisi ortak basın toplantısı düzeneyerek açıklama yaptı. 

Ana Muahalefet Partisi CTP Başkanı Tufan Erhürman, "Yönetime en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde hükümet ortakları kamuoyu önünde birbiryle didişiyor, sorunlara çözüm bulacaklarına bir birleriyle kava etmeye devam ediyorlar. Yok hükmünde olan bir hükümet vardır. Bugünkü tavırlarıyla meclisi de yok hükmünde kılmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyiz." ifadelerini kullandı

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise muhalefetin elini taşın altına koyduğunu ancak hükümetin bunu gözardı ettiğini söyledi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler ise "Hükümet ortakalarının birbirleriyle kavgaları sonucunda meclis çalışmalarının sekteye uğradığını  buna karşı muahaleti suçlu göstermektende geri kalmadıklarını söyledi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da hükümetin sorunları halının altına süpürmekten vazgeçmesini isteyerek aksi takdirde daha sert tavır gösterecekleri konusunda uyardı

Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel KuruluMuhalefet Partisi
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