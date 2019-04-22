Dört su firmasının üretimi durduruldu

Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesinde dört su firmasının üretimini durdurduğunu duyurdu.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması

Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir.

Devlet Laboratuvarından gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki firmaların , belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10mg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.

Halkımızın bu tarihli suları tüketmemeleri ve ellerindeki mevcutları firmalara geri iade etmeleri önemle duyurulur.

Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmaların üretimi durdurulmuştur. Gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması için bilgilendirilmiştir.