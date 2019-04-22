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Dört su firmasının üretimi durduruldu

Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesinde dört su firmasının üretimini durdurduğunu duyurdu.

22 Nisan 2019 Pazartesi 17:01
Dört su firmasının üretimi durduruldu
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Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesinde dört su firmasının üretimini durdurduğunu duyurdu.

İşte  Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması

Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından  “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir.

Devlet Laboratuvarından  gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki  firmaların , belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10mg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.

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Halkımızın bu tarihli suları tüketmemeleri ve ellerindeki mevcutları firmalara geri iade etmeleri önemle duyurulur.

Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmaların üretimi durdurulmuştur. Gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması için bilgilendirilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Su Firması
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Kemal 2019-04-22 19:21:34

İşde devlet böyle işler yapması lazım helal olsun halkın sağlığı önemli iyiyi de söylemek lazım halka hizmet önde olmalı

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