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Dörter, Pulya Festivali’nde yerini aldı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek Yeniboğaziçi Pulya Festivali 16-25 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 12:47
Dörter, Pulya Festivali’nde yerini aldı

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek Yeniboğaziçi Pulya Festivali 16-25 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.

Festivalde Dörter Construction da İskele Long Beach’te bulunan Mckenzie Residence projesini öne çıkararak diğer projelerinin tanıtımını yapıyor.

Proje hakkındaki detayları anlatan Dörter, “‘Mckenzie Residence’ denizin kokusunu alacağınız ve doğanın güzelliklerini yaşayacağınız cennet adamızın en güzide bölgelerinden İskele Long Beach’te olup denize yürüyüş mesafesinde 2+1,  1+1 deniz ve dağ manzaralı seçenekleriyle 31 daireden oluşuyor. Projenin inşaatı başladı ve 20 ay sonra daireler oturuma hazır olacak” dedi.

Nihat Dörter Kıbrıs Türk Kültürüne ve geleneklere göreneklere sahip çıkılması ve halkımızın kaynaşması amacıyla adına tüm halkımızı festivale davet etti.

Festivalde konserler:

21 Ağustos 2019 – Melek Mosso

25 Ağustos 2019 – Haluk Levent

25 Ağustos’ta sona erecek festivalde çeşitli etkinlikler, yarışmalar, konserler, gösteriler yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
DörterPulya Festivali
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