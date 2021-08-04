“Dörtlü hükümet döneminde bu yer verildi”

BAHAR SANCAR - ÖZEL HABER

Kooperatifler Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına bağlanarak son günlerin en tartışmalı konularından biri olan Beşparmak Dağları’nın eteğinde kurulacak olan kooperatif site alanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



“DAHA ÖNCE BENZER DURUMLAR YAŞANDI”

Kemal Deniz Dana söz konusu olayla ilgili olarak, Güvenlik Kuvvetleri Çalışanları Emeklilerinin kurduğu bir kooperatif olduğu bilgisini vererek sözlerine başladı. Dana, daha önce de yine benzer durumların yaşandığını örnekler ile vererek, “Daha önce yine Pandemi Hastanesinin olduğu Göçmenköy’de yine bu kapsamda kurulan bir kooperatife devletin kiraladığı veya daha sonra bedelini alarak koçan verdiği araziler var. Kooperatif üyeleri de bu bağlamda buralara evlerini yapıyorlar. Kooperatifçilik, bir dayanışma, bir işbirliği sonucunda üyelerinin ev sahibi olmasına olanak tanır” dedi.

“DÖRTLÜ HÜKÜMET DÖNEMİNDE BU YER VERİLDİ”

Girne’de yaşanan olayla ilgili olarak detaylı bilgi veren Dana, “Girne’deki olay yaklaşık 3 veya 4 yıl önce dörtlü hükümet döneminde verilen bir yerdi. Tabi kooperatif olması nedeniyle bize başvurdular. Bizim görevimiz, yapılacak olan işlemlerin gerek ihale aşaması, gerek insanların hak sahibi olması yönünde gerekli görüşlerimizi ortaya koyarak, yasal sürecin olmasını sağlamaktır” dedi.

“BAKANLAR KURULU KARARIYLA ARAZİ KOOPERATİFE VERİLDİ”

Ancak söz konusu yerle ilgili olarak dörtlü hükümet tarafından, ilgili hükümetin İç İşleri bakanına başvurması sonucu, Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili bölgedeki arazinin bu kooperatife verildiğini söyleyen Dana, “Daha sonra söz konusu kooperatif, gerekli teknik çalışmalarla, inşaat ruhsatını almış, hak sahiplerine vermiş ve olayı ihale aşamasına getirmiştir. Bu noktadaki çalışmalarda herhangi bir yasal eksiklik bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

Söz konusu yerin bir kooperatife verilmesinin etik olup olmadığı yönünde de konuşan Dana, “Kooperatifçilik ruhuyla batığımızda doğru bir davranış olarak kabul edebiliriz. Burada hükümete düşen görev bu verilen arazinin bedelinin süreç içerisinde kooperatif üyelerinden alınıp devletin milli sermayesine katkı olmasıdır. Yoksa bu bir peşkeş çekme anlamında düşünülmemelidir” dedi.

“ARAZİNİN TAHMİN EDİLEMEYECEK KADAR YÜKSEK BİR BEDELİ VAR”

Kemal Deniz Dana söz konusu arazinin tahmin edilemeyecek kadar çok yüksek bir bedelinin olduğunu söyleyerek, “Şuanda bize böyle bir başvuru olsa, benim buna vereceğim cevap hayırdır. Ülkemizin gelişmesine katkı sağlama amacı varsa, sosyal dayanışma amacı varsa belki de böyle bir toplu konutun ülkemizin ihtiyaç hissettiği kırsal bölgelerde, örneğin Meriç veya Meserya bölgelerinde olabilirdi ve çok farklı amaçlarla ülkenin gelişimine katkı sağlayacak bir girişim yapılırdı” şeklinde konuştu.

“BU KARARIN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Dörtlü Hükümet döneminde alınan bu kararın doğru olmadığını düşündüğünü kaydeden Dana, “Bence yanlış bir karardır bu alınan kara o dönemde. Kooperatifçilik anlayışıyla çok takdir ettiğim bir girişim. Ülkemize daha ucuz konut sağlama adına da önemli bir girişimdir. Birlikte paylaşıp birlikte üretecekler birlikte konut sahibi olacaklar. Ama Girne’de ülkemizin en değerli, en güzel yerini kooperatif amaçlarıyla kullanılması, bunun o bölge olmaması gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.