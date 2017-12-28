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Dörtyol İlkokulu’ndan hastalara yeni yıl sürprizi

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Hastane başhekimliğinin daveti üzerine müzik öğretmenleri Şevket Şumrut eşliğinde bu sabah poliklinikte 3 şarkı seslendiren öğrenciler hastaların ve personelin yeni yılını böyle bir sürprizle kutladı.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:51
Dörtyol İlkokulu’ndan hastalara yeni yıl sürprizi
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Dörtyol İlkokulu öğrencileri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinde mini bir konser verdi.

Hastane başhekimliğinin daveti üzerine müzik öğretmenleri Şevket Şumrut eşliğinde bu sabah poliklinikte 3 şarkı seslendiren öğrenciler hastaların ve personelin yeni yılını böyle bir sürprizle kutladı. Öğrenciler hastalardan ve personelden büyük ilgi gördü, bol bol alkış topladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ile Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan konser sonrası çocuklarla vakit geçirdi, çocuklara izaz ikramda bulundu. Öğretmen Şevket Şumrut’a, Dörtyol İlkokulu adına hazırlanan teşekkür belgesi verildi, bazı velilerin de yer aldığı anı fotoğrafı çekildi.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 17:54
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