Dörtyol Karakolu'nda iki polis yaralandı

Polis memuru Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi müteakip müşahede altına alınırken, polis çavuşu ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatının ardından kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Son Güncelleme: 16.02.2019 14:48
Silâhla şaka olmaz. Boş da olsa silah canlıya tutulmaz, doğrultulmaz. Orada silah çekilip yakalanacak zanlı mı vardı. Silah oynama merakı böyle problemler yaratır. O polisin silahına el konulmali. Diğer polislere örnek olmalı... Her iki yaralıya da geçmiş olsun. Kazasız günler diliyorum.
Tabancalarda iyi temizlenmemiş ve kullanılmayan tabancalarda iğne pas yapar ve sabitlenir. Mermiyi sürerken sten tabanca gibi patlar. Çok tehlikelidir. Bir arkadaşın o gün teslim aldığı vizörde olmuştu.
Tabanca ile ateş edildiğinde çok defa çekirdek hedefe gitmeyip namluda kalır. Farkedilmezse ikinci atışta ya namlu şişer ya da mekanizma patlar. Çok defa atıcının yüz , göz ve elleri parçalanır.
Bunun dışında uygun olmayan mermi kullanılırsa yine tabanca patlayabilir. Eski mermiden de olur. Tabanca mermisi yerine dokuzluk uzun namlulu silaha ait dokuzluk kullanılırsa yine tehlikelidir.
Tavanı ve zemini beton olan binalarda havaya veya yere tutularak doldur kapat yapılmaz. Çünkü kazaen patlayan silahtan çıkan çekirdek sekerek ve kayarak yön değiştirir ve istenmeyen olaylar olur.
Barış harekatında beton binalarda bulunan mevzilerde veya mekanlarda seken mermilerle çok kişi yaralanmış ve şehit olmuşlardan.
Yeni ilken Ruger kullandım. Otuz yıllık tabancalar. Çok mükemmel idiler. Nokta atışı yapıyorlardı. Yirmibeş metreden şişeyi vuruyordum. O zaman hiç tutukluluk yapmıyorlardı.
Dokuz milimetre barabellum ile dokuz milimetre otomatik tabanca mermileri dış görünüş ile ayindir. Fakat içindeki patlayıcı miktarı farklıdır. Tabancalarda kullanılmamalıdır.