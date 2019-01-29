Dörtyol Kavşağı’nda kaza!

’nda iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle PG 623 plakalı van araç devrildi.da yaralılar var.

Polis Basın Subaylığ’ndan verilen bilgiye göre: Saat 16.30 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu Dörtyol çemberi üzerinde, Şengül Ünal (K-30) yönetimindeki PY 863 plakalı araç ile Beyarmudu istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Dörtyol çemberine giriş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Hussain Choudhary Münir (E-54) yönetimindeki PG 623 plakalı plakalı van araca çarpmıştır. Çarpışma sonucu PG 623 plakalı van araç sol yan kısmı üzerine devrilmistir. Kaza sonucu yaralanan PY 863 plakalı araç sürücüsü Şengül Ünal ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Oktay Yaman (9), Utku Yaman (6) ve Hilda Rahimi (5) ile PG 623 plakalı van araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Fatih Demirkol (E-23) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.