Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
11 dakikada tükendi
11 dakikada tükendi
FaceTime kullananlara çok kötü haber: Gizlice dinleniyorsunuz!
FaceTime kullananlara çok kötü haber
Boeing'den otonom uçan taksi: İlk uçuşunu yaptı
Boeing'den otonom uçan taksi
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!

Dörtyol Kavşağı’nda kaza!

Van araç devrildi

29 Ocak 2019 Salı 18:18
Dörtyol Kavşağı’nda kaza!

banner41
Dörtyol Kavşağı’nda iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle PG 623 plakalı van araç devrildi. Kazada yaralılar var.

Polis Basın Subaylığ’ndan verilen bilgiye göre: Saat 16.30 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu Dörtyol çemberi üzerinde, Şengül Ünal (K-30) yönetimindeki PY 863 plakalı araç ile  Beyarmudu istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Dörtyol çemberine giriş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Hussain Choudhary Münir (E-54) yönetimindeki PG 623 plakalı  plakalı van araca çarpmıştır.  Çarpışma sonucu  PG 623 plakalı van araç sol yan kısmı üzerine devrilmistir. Kaza sonucu yaralanan PY 863 plakalı araç sürücüsü Şengül Ünal ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Oktay Yaman (9), Utku Yaman (6) ve Hilda Rahimi (5) ile PG 623 plakalı van araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Fatih Demirkol (E-23) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.  Soruşturma devam etmektedir.

banner22
Son Güncelleme: 29.01.2019 19:49
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberKazaDörtyol Kavşağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy’dan, KTÖS’e uyarı
Taçoy’dan, KTÖS’e uyarı
Meclis’te sel felaketi sonuçları ve Vakıflar İdaresi’ndeki gelişme ele alındı
Meclis’te sel felaketi sonuçları ve Vakıflar İdaresi’ndeki gelişme ele alındı
Ataoğlu Başkanlığındaki Bir Ekip EMİTT 2019 Turizm Fuarı’na Katılacak
Ataoğlu Başkanlığındaki Bir Ekip EMİTT 2019 Turizm Fuarı’na Katılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim