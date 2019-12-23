Dörtyol- Köprü arasındaki dere yatağı düzenlenme çalışması tamamlandı

Bu çerçevede, Dörtyol – Köprü arasındaki dere yatağı düzenleme işleri ile ilgili olarak 31 Ekim tarihinde sözleşme imzalanmıştı. Dere yatağı düzenleme işleri bugün itibarıyla tamamlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bölgeye giderek, incelemelerde bulundu. Bakan Oğuz’a, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki eşlik etti.

Çalışma, Dörtol ağıllar bölgesinden Köprü Göleti’ne kadar olan dere yatağındaki taban eğiminin düzenlenmesini ve su akışının kontrollü hale getirilmesini kapsıyordu.

Proje çerçevesinde, dere yatağının eğim kotları düzenlenerek, batı kısmındaki set yapımı tamamlandı. Bununla Lakşa Deresi’nden gelecek olan su akışının kontrollü bir biçimde Köprü Göleti’ne ulaşması hedeflendi.

Ayrıca set yapılarak, kanala çevrilmesiyle de sel tehdidi asgari düzeye çekildi. Bu çalışma ile birlikte, bölgedeki tarım arazilerinin ve ağılların su altında kalma tehlikesi de en alt düzeye indirilmiş oldu.

(BRT/MAIL)