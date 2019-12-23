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Dörtyol- Köprü arasındaki dere yatağı düzenlenme çalışması tamamlandı

Dörtyol-Köprü arasındaki dere yatağı düzenleme çalışmaları tamamlandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın derelerin ıslahı, taşkınların yol açtığı zararların giderilmesine yönelik başlatmış olduğu çalışmalar devam ediyor.Ülke genelinde derelerden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için Bakanlık ve Su İşleri Dairesi,geçtiğimiz aylarda sözleşmeler imzalamıştı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 16:38
Dörtyol- Köprü arasındaki dere yatağı düzenlenme çalışması tamamlandı

Bu çerçevede, DörtyolKöprü arasındaki dere yatağı düzenleme işleri ile ilgili olarak 31 Ekim tarihinde sözleşme imzalanmıştı. Dere yatağı düzenleme işleri bugün itibarıyla tamamlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bölgeye giderek, incelemelerde bulundu. Bakan Oğuz’a, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki eşlik etti.

Çalışma, Dörtol ağıllar bölgesinden Köprü Göleti’ne kadar olan dere yatağındaki taban eğiminin düzenlenmesini ve su akışının kontrollü hale getirilmesini kapsıyordu.

Proje çerçevesinde, dere yatağının eğim kotları düzenlenerek, batı kısmındaki set yapımı tamamlandı. Bununla Lakşa Deresi’nden gelecek olan su akışının kontrollü bir biçimde Köprü Göleti’ne ulaşması hedeflendi.

Ayrıca set yapılarak, kanala çevrilmesiyle de sel tehdidi asgari düzeye çekildi. Bu çalışma ile birlikte, bölgedeki tarım arazilerinin ve ağılların su altında kalma tehlikesi de en alt düzeye indirilmiş oldu.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
DörtyolKöprü
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