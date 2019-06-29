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Dörtyol - Korkuteli arasında korkutan kaza

33 yaşındaki Ratip Roşhan Akargöl yaralandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
Dörtyol - Korkuteli arasında korkutan kaza

Dörtyol - Korkuteli arasında, bugün saat 08.30 sıralarında, meydana  gelen trafik kazasında , 33 yaşındaki  Ratip Roşhan  Akargöl  yaralandı. 

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, üzerinde  Dörtyol - Korkuteli arasında, bugün saat 08.30 sıralarında, 33 yaşındaki  Ratip Roşhan  Akargöl yönetimindeki PB 557 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refujden karşı şeride geçip ardından yolun sağından çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTrafik Kazası
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