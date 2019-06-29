Dörtyol - Korkuteli arasında korkutan kaza

Dörtyol - Korkuteli arasında, bugün saat 08.30 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında , 33 yaşındaki Ratip Roşhan Akargöl yaralandı.

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, üzerinde Dörtyol - Korkuteli arasında, bugün saat 08.30 sıralarında, 33 yaşındaki Ratip Roşhan Akargöl yönetimindeki PB 557 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refujden karşı şeride geçip ardından yolun sağından çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturma devam ediyor.