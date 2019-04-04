Dörtyol ve Korkuteli ağıllar bölgesi sular altında

Ülkeyi son bir haftadır etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası Köprülü Barajına ulaşan su, Dörtyol ve Korkuteli köylerini birbirinden ayıran dere yatağının taşmasına neden oldu.

Taşma neticesinde Korkuteli Ağıllar Bölgesi sular altında kaldı, çok sayıda hayvan telef oldu.

Lefkoşa ve bölgesinde bulunan gölet ile barajlardan taşan su kanlı derenin üzerinde yer alan ağıllar bölgesinin arkasında bulunan güzergahta olması sebebiyle, şiddetli gelen suya dayanamayarak patlaması sonucu, bölgede bulunan ağıllar sular altında kaldı, çok sayıda küçük baş hayvan telef oldu. Ağıl sahipleri hayvanlarını kurtarmak amacıyla seferber oldu.(MHA)