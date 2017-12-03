Dörtyol’da kazada yaralanan Sonbaş hayatını kaybetti

23 Kasım tarihinde Dörtyol köyünde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 44 yaşındaki Döne Sonbaş yaşam savaşını kaybetti.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Polisten yapılan açıklamaya göre, 23 Kasım saat 11:30 sıralarında, Döne Sonbaş (K-44) yönetimindeki FN 440 plakalı salon araç, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde güney seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle karşı şeride geçerek o sırada karşı istikamette seyreden Kemal Fidan (E-37) yönetimindeki AA 103 plakalı traktörün sağ arka tekerleğine çarpmıştı Kaza sonucu yaralanan Döne Sonbaş ve Kemal Fidan Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Tedaviden sonra, Kemal Fidan taburcu edilirken; Döne Sonbaş Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilip yoğum bakım servisine kaldırılmıştı