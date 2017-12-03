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Dörtyol’da kazada yaralanan Sonbaş hayatını kaybetti

23 Kasım tarihinde Dörtyol köyünde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 44 yaşındaki Döne Sonbaş yaşam savaşını kaybetti.

03 Aralık 2017 Pazar 10:55
Dörtyol’da kazada yaralanan Sonbaş hayatını kaybetti
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23 Kasım tarihinde Dörtyol köyünde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 44 yaşındaki Döne Sonbaş yaşam savaşını kaybetti.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Polisten yapılan açıklamaya göre, 23 Kasım saat 11:30 sıralarında, Döne Sonbaş (K-44) yönetimindeki FN 440 plakalı salon araç, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde güney seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle karşı şeride geçerek o sırada karşı istikamette seyreden Kemal Fidan (E-37) yönetimindeki AA 103 plakalı traktörün sağ arka tekerleğine çarpmıştı Kaza sonucu yaralanan Döne Sonbaş ve Kemal Fidan Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Tedaviden sonra, Kemal Fidan taburcu edilirken; Döne Sonbaş Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilip yoğum bakım servisine kaldırılmıştı

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