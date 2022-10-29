‘Dostun Evi Gönüllerdir’ temalı ziyaretler devam ediyor

EVKAF ve İyilik Derneği iş birliğinde, ‘Dostun Evi Gönüllerdir’ temalı ziyaretler kapsamında vatandaşlara Kıbrıs Türk kültürüyle ilgili ürünler dağıtıldı, çocuklara da hediyeler verildi.