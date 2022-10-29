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‘Dostun Evi Gönüllerdir’ temalı ziyaretler devam ediyor

EVKAF ve İyilik Derneği iş birliğinde, ‘Dostun Evi Gönüllerdir’ temalı ziyaretler kapsamında vatandaşlara Kıbrıs Türk kültürüyle ilgili ürünler dağıtıldı, çocuklara da hediyeler verildi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 20:31
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‘Dostun Evi Gönüllerdir’ temalı ziyaretler devam ediyor



Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve İyilik Derneği iş birliğinde Güzelyurt ve Mesarya'da köyler ziyaret edildi.

İyilik Derneği Başkanı Mehmet Güneş ve İyilik Gönüllülerinin katıldığı ziyaretlerde iyi günde kötü günde, her zaman muhabbetle yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

İyilik Derneği Başkanı Mehmet Güneş, başkalarının dertleriyle dertlenmenin iyilik medeniyetinin temel çalışmalarından biri olduğu belirtti.

Vatandaşlara ziyaretlerde Kıbrıs Türk kültürüyle ilgili ürünler dağıtılırken, çocuklara da hediyeler verildi.

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