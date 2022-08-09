Dövdükleri kişiyi odaya kilitlediler!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen “Zorla İnsan Kaçırma, Şiddet kullanma tehdidi, Ciddi darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mohammad Sayoe, Arthurlene H. Attıa, Rose O.M. Siaffa mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlı 1 Mohammad Sayoe, zanlı 2 Arthurlene H. Attıa, zanlı 3 Rose O.M. Sıaffa’nın “Zorla İnsan Kaçırma, Şiddet kullanma tehdidi, Ciddi darp” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 07-08.08.2022 tarihleri 19.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa' da Yenişehir adresinde ikamet eden Zanlı 1, Zanlı 2 ve Zanlı 3 cüzdanından 100 Stg ve 700 TL nakit parayı sirkat ettiği gerekçesi ile konu ikametgâha konuşmak için çağırdıkları Ralph Gbassona'nın yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile gelişigüzel vurup sağ gözünde ekimoz olmasına sebebiyet verip ciddi şekilde darp ettikten sonra konu ikametgâhın güney kısmındaki yatak odası içerisine kapıyı kilitleyip, 3150 TL nakit parayı vermezse evden çıkmasına izin vermeyeceklerini beyan ederek şiddet kullanma tehdidi edip alıkoyarak zorla insan kaçırma suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, zanlılar 08.08.2022 tarihinde suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, mesele ile ilgili olarak aranan 2 şahsın olduğu, alınması gereken ifadelerin, güvenlik kameralarının incelenmesi gerektiği, zanlının serbest kalması durumunda alınacak ifadelere ve aranmakta olan kişilere etki etme olasılığı bulunduğundan zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.