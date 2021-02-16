Döve Döve kemiğini kırdı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

15.02.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Yeşilyurt’da A.Ş.(E-49), aralarında sorun bulunan H.Ş.(K-30)’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp edip adı edilenin sol ayak bileğinin kırılmasına sebep olmuştur. H.Ş. Cengiz Topel Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi sevisinde müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.