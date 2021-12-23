Döviz düşüyor, zamlar devam ediyor

Farklı tedarikçiler tarafından bir çok farklı tütün ve sigara markası raflardaki yerini alıyor. Tedarikçiler geride bıraktığımız hafta kısa aralarla ürünlerini zamladılar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin müdahalesi ile kurlarda büyük oranda gerileme olsa da fiyatlar zamlanmaya devam ediyor.

19.50'den satılan Davidoff marka sigara çeşitleri bugünden itibaren 50 kuruş zamlandı.. İşte yeni fiyatlar

Davidoff Gold - 20 TL

Davidoff Gold Slim - 20 TL

Davidoff One - 20 TL

Davidoff One Slim - 20 TL

Davidoff Classic - 20 TL

Davidoff Classic Slim - 20 TL