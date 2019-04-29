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Döviz kurlarında son durum

29 Nisan 2019 Pazartesi 08:58
Döviz kurlarında son durum
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29 Nisan 2019'un sabah saatlerinde dolar güne 5,9573 lira seviyesinde başladı.

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Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 6,6543 liradan,

 sterlin ise 7,7175 liradan işlem görüyor.

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Döviz
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Doğru Söz 2019-04-29 10:03:03

Döviz odur budur demeyin. Millet anlamaz manasını. Millet çalmadan anlar. Deyin ki TL(TC) hükümeti emekçi ve tüketici TL kullanıcıları ve mevduat sahiplerinden bugün de şu kadar çaldı.

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