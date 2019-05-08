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Döviz kurlarında son durum

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 08:49
Döviz kurlarında son durum
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8 Mayıs 2019'un sabah saatlerinde dolar güne 6,1794 lira seviyesinde başladı.

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Sabah saat 08.40 itibariyle euro/TL 6,9281 liradan,

 sterlin ise 8,0832 liradan işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DövizHaberKKTC
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kıbrıslı 2019-05-08 09:24:40

Gelin olayları yan yana koyup sorgulayalım arkadaşlar.Ne değişti da bu memleket bu hale geldi? Okul yerine cami yaparsan gerekli gereksiz,dinin arkasına sığınarak soyarsan ortalığı ve cahile oynarsan sonuç bu

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kıbrıslı 2019-05-08 09:22:06

dış güçler ,fetö, komünistler, muhalefet,tek suçlu bunlardıır (damadın fikri).Yerseniz cahilseniz uygundur

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Sabitleyin 2019-05-08 13:10:02

Hükümetin kısa süre önce yaptığı gibi kira kontrakları için kur sabitlemesi yapması kaçınılmazdır..En azından böyle bir tedbiri bekliyoruz...

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