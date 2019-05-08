Döviz kurlarında son durum

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Gelin olayları yan yana koyup sorgulayalım arkadaşlar.Ne değişti da bu memleket bu hale geldi? Okul yerine cami yaparsan gerekli gereksiz,dinin arkasına sığınarak soyarsan ortalığı ve cahile oynarsan sonuç bu
dış güçler ,fetö, komünistler, muhalefet,tek suçlu bunlardıır (damadın fikri).Yerseniz cahilseniz uygundur
Hükümetin kısa süre önce yaptığı gibi kira kontrakları için kur sabitlemesi yapması kaçınılmazdır..En azından böyle bir tedbiri bekliyoruz...