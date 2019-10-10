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Döviz kurlarında son durum

Bankalararası piyasada döviz kurlarında, alış satış fiyatlarında son durum.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:45
Döviz kurlarında son durum

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı. Askeri kaynaklar Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yapıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı. F-16'lar 30 kilometre derindeki terör hedeflerini vurdu. Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu.

Harekatın başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile yükselişe geçen dolar/TL, 5,88 seviyelerine kadar tırmandı.

Dolar, bu sabaha ise 5,87'nin üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 6,46 bandının üzerinde yer alıyor. 

Sterlin ise 7,19 seviyelerinde işlem görüyor

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Döviz
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