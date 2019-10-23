Döviz kurlarında son durum

Dolar/TL, Türkiye ve Rusya'nın Suriye konusunda mutabakata varması sonrası 5,80 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 6,46 seviyelerinde yer alıyor.

Sterlin/TL ise 7,47 civarında seyrediyor.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 6,5 saat süren zirve sonrası ortak açıklama yaptı.

Taraflar, 10 maddelik bir anlaşma metninde mutabık kaldı. Buna göre; yarın saat 12.00'den başlamak üzere 150 saat içinde PKK/YPG'li teröristler sınırdan 30 kilometre dışarı çıkarılacak. Bu süre sonunda (statükosunun devam etmesine karar verilen) Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğu ve batısındaki 10 kilometrelik alanda Türk ve Rus askerleri ortak devriye yapacak.

Suriye'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL için 5,78 seviyesinin önemli destek, 5,90'ın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.