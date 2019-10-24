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Döviz kurlarında son durum

24 Ekim 2019 Perşembe 09:33
Döviz kurlarında son durum

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından düşüşünü hızlandıran dolar dün akşam saatlerinde 5,73 liraya kadar gerilemişti.

24 Ekim 2019 sabahında ise Dolar, bankalararası piyasada 5,7578 lira alış fiyatı, 5,7598 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. 

Euro ise aynı saatlerde 6,4201 lira alış fiyatı, 6,4226 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Sterlin ise 7,4104 lira alış fiyatı, 7,4158 lira satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor.


GÖZLER FAİZ KARARINDA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 7. toplantısını bugün gerçekleştirecek
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Döviz
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