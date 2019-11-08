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Döviz kurlarında son durum

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

08 Kasım 2019 Cuma 09:50
Döviz kurlarında son durum

Dün 5.73 - 5,76 bandında dalgalanan, günü de 5,75 civarında tamamlayan dolar/TL güne yatay seyirle başladı.

Dolar , bugün 5,76 civarında seyrediyor.

Euro/TL de 6,33 seviyesinde işlem görüyor.

Sterlin ise 7,38 civarinde seyrediyor.

Piyasalarda ABD ile ilişkiler ve küresel gelişmeler takip ediliyor.

Yurt içinde, ekonomik aktivitedeki dengelenme sürecinin hem verilerde hem de gelecek dönem tahminleri üzerinde pozitif etkilerini göstermesi ile pay piyasalarının hafta başından bu yana yükselişini sürdürdüğü görülüyor.

Uzmanlar, dün Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihracına 200 yabancı yatırımcının katıldığını ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldiğini anımsatarak, talep miktarının Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğini dile getirdi.

Uzmanlar, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti

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