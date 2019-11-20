Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Döviz kurlarında son durum

20 Kasım 2019 Çarşamba 10:08
Döviz kurlarında son durum

Dün 5,70 seviyesinin altını gören ve günü 5,6968 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,71 seviyesinde dengelendi.

Euro/TL ise, 6,32'de seyrediyor.

Sterlin/TL ise 7,38 seviyelerinde başlıyor. 

PİYASALAR FED TUTANAKLARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar, dün genel olarak pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantı tutanakları takip edilecek.

Fed'in ekim ayı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar yatırımcıların odağında olacak. FOMC'nin 30 Ekim'deki toplantısında faizler 25 baz puan indirilerek yüzde 1,75-1,50 aralığına çekildi.

Uzmanlar, faiz indirimine rağmen karar metnini ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını şahin olarak değerlendirirken, toplantı tutanaklarında Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BankalararasıDöviz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük ikramiye teslim edildi
Büyük ikramiye teslim edildi
Bayrağı yakanların kimlikleri tespit edildi
Bayrağı yakanların kimlikleri tespit edildi
2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Yasarısı görüşmeleri sürüyor
2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Yasarısı görüşmeleri sürüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim