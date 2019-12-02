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Döviz kurlarında son durum

02 Aralık 2019 Pazartesi 09:53
Döviz kurlarında son durum

Dolar/TL, Aralık ayının ilk haftasına 5,75 seviyelerinde başladı.

Geride bıraktığımız hafta 5,77 seviyelerini gören dolar, haftayı 5,73 ile kapatmıştı. 

Euro/TL ise 6,34'te yer alıyor.

Sterlin ise 7,42 seviyelerinde başladı.

Uzmanlar bugün, yurt içinde Ticaret Bakanı Pekcan tarafından açıklanacak kasım ayı ihracat rakamlarının ve TUİK tarafından açıklanacak üçüncü çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de yaşanan Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin ve Trump'ın Hong Kong adımı sonrası 15 Aralık'ta devreye girecek bazı gümrük tarifelerinin ertelenip ertelenmeyeceği ve Çinli yetkililerden gelebilecek konuyla ilgili açıklamaların gündemin odağında bulunduğunu belirten analistler, eknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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