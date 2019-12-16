Döviz kurlarında son durum!

Geride bıraktığımız haftada bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirim kararının ardından kademeli olarak 5,76'lı seviyelere kadar inmişti.
Euro/TL ise 6,46 civarında hareket ediyor.
Sterlin ise 7,78 seviyelerinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde eylül ayı işsizlik rakamları ile bütçe dengesinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek, 5,81'in direnç konumuna geldiğini dile getirdi.