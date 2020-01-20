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Döviz kurlarında son durum!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

20 Ocak 2020 Pazartesi 09:41
Döviz kurlarında son durum!

Türkiye Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine yeni haftada da devam eden dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 5,89 seviyesinde başladı.

Euro/TL de 6,53 seviyesinde yer alıyor.

Sterlin/TL  ise 7,66 seviyelerinde güne başladı.

Analistler bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken yurt dışında da ABD piyasalarının Martin Luther King Jr.Günü nedeniyle tatil olduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,82'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 5,95'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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