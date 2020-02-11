Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...

Döviz kurlarında son durum!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

11 Şubat 2020 Salı 08:52
Döviz kurlarında son durum!
banner48

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 6,04'ün üzerini gören dolar/TL kuru, BDDK'nın swap hamlesi sonrası dün sabah saatlerinde 5,98 seviyelerine kadar gerilemişti.

Dolar kuru bu sabah 6,02 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 6,57'den işlem görüyor.

Sterlin/TL 7,77 seviyelerinde işlem görüyor.

"FED HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkez bankası Fed'e ve başkanı Jerome Powell'a ilişkin şikayet ve eleştirileri devam ediyor.

Trump, Fed'in faizi çok hızlı yükselttiğini, ancak çok yavaş düşürdüğünü söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell'dan memnun olmadığını da belirten Trump, "Şimdi daha düşük faize ya da daha düşük Fed faizine sahip olmamız gerek" dedi.

Trump, "Fed başkanlığı çok önemli bir pozisyon. Beni hayalkırıklığına uğratıyor. Bakın, tüm durumdan memnun değilim" şeklinde görüş bildirdi.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell bugün ve yarın kongrede sunum yapacak.

Uzmanlar, ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler gelse de Çin'de corona virüs salgınına ilişkin haber akışının küresel piyasalarda dalgalı bir seyrin izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini ifade eden uzmanlar, 6,05 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkeli ve Alayköy civarında elektrik kesintisi yapılacak
Türkeli ve Alayköy civarında elektrik kesintisi yapılacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor
AÖA yolu kısmi olarak trafiğe kapatılacak
AÖA yolu kısmi olarak trafiğe kapatılacak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim