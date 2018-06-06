Havadis gazetesinden Seda Nur Aydoğan'ın haberine göre; KKTC’de maaşlar Türk Lirası ödenirken ev, araba, dükkan taksitleri döviz üzerinden ödeniyor. Dövizdeki artış, ayrıca emlak sektöründen, eğitime, sağlık sektöründen, konfeksiyona kadar daha birçok sektörde pahalılığı da beraberinde getiriyor.

Döviz kurlarındaki yukarı doğru seyir, en çok asgari ücretle çalışanları ve döviz borcu olanları vuruyor.

Döviz arttıkça bankalardan döviz üzerinden borçlanan vatandaşın aylık taksit miktarı da artıyor.

Bankalardan döviz üzerinden borçlanan vatandaşlar, banka faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini savunurken banka kredilerinde Sterlin kurunun sabitlenmesi gerektiği görüşünü ortaya koyuyor.

“Faiz oranları indirilsin”

Ciddi borç yükü altında ezilen vatandaşlar, bankaların kredi faizlerinin yüksek olmasından şikayet etti.

Dövizdeki artışa bağlı olarak borçlarının aylık taksit miktarının arttığını belirten vatandaşlar, bir yandan geçim kaygısı, bir yandan piyasaya olan borçlar derken banka borçlarını ödemekte ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Havadis’e konuşan bazı vatandaşlar, banka kredilerinde faiz oranlarının indirilmesini, istedi.

“Döviz kuru bankalarda sabitlensin”

Dövizdeki dur durak bilmeyen yükseliş nedeni ile ekonomik çıkmaza giren bazı vatandaşlar, bankaların faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği görüşünde birleşirken bazı vatandaşlar en azından Sterlin kurunun bankalarda sabitlenmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Vatandaş ne dedi?

Gökhan Yenigün: Borcu borçla ödüyoruz

“Ev almak ve ufak tefek borçlarımı ödeyebilmek için kredi çektim. Yerel bankalarımızın faizleri çok yüksek. Üstelik dosya masrafı kesiliyor, elinize geçen daha az para oluyor. Sterlin olarak borçlansanız, sürekli değişiyor ve genelde yükseliyor. Türk Lirası olarak borçlansanız da faiz yine yüksek, bu oranlar bir an önce düşürülmeli.”

Fethi Güçsav: Düzenleme şart

“Ben bankanın önerisi üzerine Sterlin üzerinden ihtiyaç kredisi çektim, pişman oldum. Krediyi kullandığım ilk birkaç ay ödediğim taksit miktarı maaşımın yarısı kadardı, şimdi neredeyse tamamına denk geliyor. Faiz oranlarını düşürülmeli, birleşik faizler de kaldırılmalı, borçlanmaya sınır koyulmalıdır. Vatandaş da bence kazandığı para birimi üzerinden borçlanmalıdır.”

Mustafa Debreli: Döviz kurları sabitlenmeli

“Sterlin kurundan taşıt kredisi aldım, döviz arttı, benim borç da aldı başını gitti. Borcumu yüzde 9 faiz ile ödüyorum. Kazancım Türk Lirası, banka taksitim Sterlin, elimize geçen para kuş misali uçup gidiyor. Kredi çekerken, elinizdeki her şeye ipotek koyduruyorsunuz, her şeyiniz aslında bankanın oluyor. Döviz kurlarının bir müddet sabitlenmesi gerek ki hayat dengelensin, kimsenin beli bükülmesin.”

Ajlan Ninnolar: Borçlar ödemekle bitmiyor

“Çocuğumu evlendirmek için kredi çektim, uzun vadede kira ödemesindense ona ev almak istedim. Türk Lirası üzerinden borçlandım. Beş senedir borç ödüyorum daha da ödeyeceğim. Ay başı maaşınızı doğrudan bankaya veriyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de bazı kredilerde faiz sabitlenmeli veya kişiler maaşları doğrultusunda limitle borçlandırılmalı.”

Ali Çalışkan: Bankalar fırsat kolluyor

“Ben yirmi yaşındayım, çalışıyorum. Genç yaşta başımı sokacak bir yerim olsun, gelecek kaygım azalsın diye Türk Lirası üzerinden ev kredisine girdim. Çektiğim para miktarının iki katından fazlasını geri ödemekteyim. Faizleri, bankaları suçlamak biraz da yersiz diye düşünüyorum. Biz halk olarak bankalara müracaat etmezsek onlar da faiz oranlarını bu kadar yüksek tutamaz.”