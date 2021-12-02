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Döviz Patlaması Sonrası Hasta Şikayetleri

Yıllarca Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kalp bölümünde görev yapan Dr.Gülgün Vaiz toplum psikolojisini öne çıkaran bir paylaşım yaptı.

02 Aralık 2021 Perşembe 16:14
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Döviz Patlaması Sonrası Hasta Şikayetleri
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Şu sıralar YDÜ Hastanesinde hizmet veren Dr.Gülgün Vaiz'in paylaşımı hem gülümsetti hem de vatandaşın kötü yönetimlerden ne hale geldiğini ortaya koydu.

Vaizin paylaşımı şöyle :

DÖVİZ PATLAMASI SONRASI HASTA ŞİKAYETLERİ
Doktor;"Hastamızın ne şikayeti var acaba?"
Hasta Yakını:"2 gün önce battık diye bağırmaya ve sol göğsüne vurmaya başladı.Ağrın mı var diye soruyoruz cevap vermiyor .Yüzü kıpkırmızı .Psikoloğa götürdük,kadıncağız korktu. Önce bir kalp doktoru görsün birşey yok derse bana getirirsiniz dedi doktor hanım."

Anahtar Kelimeler:
Dr.Gülgün Vaiz
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