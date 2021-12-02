Döviz Patlaması Sonrası Hasta Şikayetleri

Şu sıralar YDÜ Hastanesinde hizmet veren Dr.Gülgün Vaiz'in paylaşımı hem gülümsetti hem de vatandaşın kötü yönetimlerden ne hale geldiğini ortaya koydu.

Vaizin paylaşımı şöyle :

DÖVİZ PATLAMASI SONRASI HASTA ŞİKAYETLERİ

Doktor;"Hastamızın ne şikayeti var acaba?"

Hasta Yakını:"2 gün önce battık diye bağırmaya ve sol göğsüne vurmaya başladı.Ağrın mı var diye soruyoruz cevap vermiyor .Yüzü kıpkırmızı .Psikoloğa götürdük,kadıncağız korktu. Önce bir kalp doktoru görsün birşey yok derse bana getirirsiniz dedi doktor hanım."