Döviz üniversiteleri de vurdu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardında KKTC’ye yerleştirilen öğrenci sayısı da belli oldu. Döviz kurlarındaki artış ülkeye okuyama gelen öğrenci sayısında büyük düşüşe neden oldu. Geçen yıla göre KKTC’yi seçen öğrenci sayısında 2 binden fazla bir düşüş var.

YKS Yerleştirme Sonuçlarıyla ilgili ilk belirleme göre TL'nin değer kaybı KKTC üniversitelerinin öğrenci kaybına neden oldu. Geçen yıl KKTC üniversitelerine 10 bin 795 öğrenci yerleşirken bu yıl 8 bin 178 öğrenci yerleşti. Geçene yıla göre 2 bin 617 öğrenci daha az üniversitelere yerleşti

HaberKıbrıs/Yağmur DÜŞER