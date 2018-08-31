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Döviz üniversiteleri de vurdu

KKTC'ye gelen öğrenci sayısı düştü.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:03
Döviz üniversiteleri de vurdu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardında KKTC’ye yerleştirilen öğrenci sayısı da belli oldu.  Döviz kurlarındaki artış ülkeye okuyama gelen öğrenci sayısında büyük düşüşe neden oldu. Geçen yıla göre KKTC’yi seçen öğrenci sayısında 2 binden fazla bir düşüş var.

YKS Yerleştirme Sonuçlarıyla ilgili ilk belirleme göre TL'nin değer kaybı KKTC üniversitelerinin öğrenci kaybına neden oldu. Geçen yıl KKTC üniversitelerine 10 bin 795 öğrenci yerleşirken bu yıl 8 bin 178 öğrenci yerleşti. Geçene yıla göre 2 bin 617 öğrenci daha az üniversitelere yerleşti

HaberKıbrıs/Yağmur DÜŞER

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Son Güncelleme: 31.08.2018 15:10
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemöğrenci SayısıYKSKontenjanöğrencilerüniversitelerDöviz
Yorumlar
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Ertsç Eser 2018-08-31 15:15:54

Ev sahipleri lütfen öğrencileri yolmasın.zararını ülke olarak hepimiz çekeriz.KKTC GİBİ KÜÇÜK BİR ÜLKEDE aylık ikiyüz,üçyüz pounda ev kirası ılmaz,olmamalı.Bu çocuklar velinimetimiz,hem günah hem yazık.

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Au 2018-08-31 16:03:58

Ac gozlulukle kira isteyen, piyasada ne varsa ogrenciye kazik olarak ceviren vatandaslarin oldugu bir yere gelmemesi istegidir

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Au 2018-08-31 16:03:13

Sadece kur degil kktc vatandaslari sadece kur degil ogrencilerin gelmesine mani olan, kktc de hali hazirda egitim goren ogrencilerin karsilastigi maddi durumlari cevresine esine dostuna soylemesi uzerine insanlarin bu denli para manyagi olmus

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AU 2018-08-31 16:05:16

Kktc deki bir ogrenci olarak onlarcasinin buraya gelip kendini kaziklatmamasi icin elimden geleni yapip vazgecirdim, yapmayada devam edecegim. Ekonominizin temel tasi olan ogrencilere hic sayginiz yok, umarim bir sonraki yil bununda altinda kalir!!

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