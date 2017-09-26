Döviz yükselişte, öğrenciler isyanda!

Melin Dobran

Dünyanın birçok ülkesinden Kuzey Kıbrıs’a okumak için gelen öğrenciler, dövizin zaman zaman yükselmesinden dolayı sıkıntı yaşadığını söyledi.

Çok sayıda öğrenci okul harcı ve ev kirasının döviz üzerinden olmasından dolayı, maddi açıdan zorlandığını dile getirdi.

Öğrenciler, günümüz şartlarında üniversite okumanın zorlaştığını belirtti. Diyalog’a konuşan öğrenciler, “Biz öğrenci olduğumuz için ev kiralarını yüksek tutuyorlar. Bizim burada yaşayabilmemiz için, ev sahiplerinin öğrenciye daha uygun fiyat vermesi gerekiyor. Bir de peşin para istedikleri için sıkıntı yaşıyoruz. Okul harcını Euro, ev kirasını ise Sterlin olarak ödüyoruz. Öğrenciler için kurun sabitlemesi lazım” dedi.

ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

Shahab Sadeghpour:

“Benim Kıbrıs’taki 4’üncü yılım. Doktora öğrencisiyim. İlk geldiğim zamanlar 2+1 daireler 220-250 bin STG civarıydı. Şimdi ise eski daireler 300, yeniler ise 350 Sterlin civarıdır. Dövizin zaman zaman yükselmesinden dolayı, ödeme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bir evi kiralamak istediğimizde, 2 depozit ve 6 aylık da peşin para istiyorlar. Ben doktora öğrencisi olduğum için ders başına 680 Euro ödüyorum. Şu an 7 ders alıyorum. Hem okul harcı hem de ev kirası döviz olduğu için biraz sıkıntı yaşıyoruz.”

İsmail Çifçi:

“Kıbrıs’ta 5’inci yılım. Yeni geldiğim zamanlar 2+1 daireler 9 bin TL idi. Bin TL de depozit veriyorduk. Şu an 2+1 daireye 300 sterlin ve 2 de depozit istiyorlar. Evde 2 kişi kalıyoruz. Okul ve ev kirası döviz olduğu için zorlanıyoruz. Döviz de aniden yükselince bayağı sıkıntı oluyor. Ne yapacağız diye düşünüyoruz.”

Bahar Demirtaş:

“Benim okulda 2’nci yılım. Ev kirası ve okul bütçemizi oldukça zorluyor. Ailemle kalıyorum ama hem çalışıp hem de okumak zor. 3+1 eve 1.300 TL ödüyoruz. Kur sabitlenmeli. Okul taksiti her sene artıyor. Bir de döviz aniden yükselince büyük sıkıntı yaşıyoruz.”

Milian Akweck Vuenong:

“Kıbrıs’ta ev kiraları çok pahalı. Ödemelerin peşin olması bizim için sıkıntı oluyor. Dövizin durmadan yükselmesi, bizi ve ailemizi maddi olarak sıkıntıya sokuyor. Kıbrıs’ta yaşamak, bize göre pahalı geliyor. Sterlin ve Euro yükseldikçe, büyük sorun yaşıyoruz. Kimi öğrenci okul yurdunda kalıyor, kimisi de ev tutuyor. Her ikisinde de kira oldukça yüksek.”

Mirzacan Mirzaoğlu:

“Kıbrıs’taki ev kiralarının ve okul harcının yüksek olması bütçemizi zorluyor. Eve çıkmak için birkaç kişinin bir araya gelmesi lazım. Dövizin bu şekilde dalgalanmasından dolayı, kimse tek başına eve çıkamaz hale geldi. Okul yurdunda da kalsak, eve de çıksak değişen bir şey olmuyor. Sonuçta yine kirayı döviz olarak ödüyoruz. Öğrenciler için bu konuda bir adım atılmalıdır.”

Artun Çamlıkıyı

“Okula başladığımız dönem dövizin kuru daha düşüktü. Şu an okul harcı ev kiraları oldukça yüksektir. Biz geleceğimiz için okuyoruz ve bu yüzden bizim için kurun sabitlenmesi gerekiyor. Tek başımıza da ev kiralamak imkânsız, ancak birkaç kişi bir araya gelip kirayı bölüşüyoruz. Yoksa başka türlü barınamayız.”