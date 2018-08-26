Dövizciler endişeli!

Havadis gazetesi'nden Kardelen Göksu2nun haberine göre,Dövizin yükselişi karşısında Türk Lirasının hızla değer kaybetmesi Dövizcileri de bir hayli etkiledi.

Havadis’e konuşan dövizciler işlerin neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyerek, zor zamanların kapıda olduğunu ve bu durumun seyrinin bu şekilde devam etmesi sonrasında krizin daha da kötü bir hal alacağını aktardı.

Sadece alımı var satış yok

Dövizciler vatandaşın bir zamanlar dövize çevirdiği birikimini yaşanan kötü şartlar altında bozmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, sadece dövizi TL’ye çevirmek isteyenlerin döviz bürolarına uğradığını bunun dışında TL’yi Sterlini Dolar veya Euro’ya çevirmek için talep olmadığını vurguladılar

“Döviz daha fazla artmasından korkuyoruz”

Dövizin daha çok artmasından korktuklarını söylen Dövizciler, artışın ve zamların etkisi ile ülkede bir panik havası olduğunu tüm sektörler gibi dövizcilerinde zor durumda olduğunun altını çizdiler. Kur sabitlenmesi talebinde bulunan dövizciler, hükümetin bu kötü gidişat karşısında daha fazla çözüm üretmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Eren Alav: İşlerimiz durgunlaştı

“İşlerimiz çok durgunlaştı. Ayrıca ne olacağı belli olmadığı için insanlar ellerindekini de bozmaktan korkar oldu. Yaşanan bu kur savaşları vatandaşı da, dövizciyi de çok fazla etkiledi. Benim düşüncem kurların biran önce sabitlenmesi gerekiyor. Böyle giderse hem vatandaş hem de bizim durumumuz daha da kötüleşecek.”

İsmail Gamar: Vatandaş birikimini gözden çıkardı

“TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı işlerimizi ister istemez etkiledi. Önceden birikimleri olanlar para bozuyor, şuan borcu olanlar ise para almak zorunda kalıyor. Bundan 2 ay öncesine bakıldığında vatandaş, Euro’yu 6.50’ye alırken şimdi ise 7.81’den alıyorlar. Bu durumda vatandaşı geri çok fazla sıkıntıya sokuyor. Bunların yanında vatandaş zamanında dövize çevirdiği birikimini şuan gözden çıkarmak zorunda kalıyor.”

Mehmet Senar: Sadece alım yapıyoruz

“Gün içinde sadece alım yapıyoruz, bu durum bizi çok kötü etkiliyor. Halkın panik yapmamasını söylemek isterdim fakat panik yapılacak bir durum içerisindeyiz. öte yanda ekonomik krizin çözülebilmesi için bence bu olayın siyasi yönüne bir çare getirilmelidir. Dövizde daha fazla artış demek daha büyük bir kriz demektir.”