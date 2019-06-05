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Dövizde son durum (5 Mayıs 2019)

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:16
Dövizde son durum (5 Mayıs 2019)
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Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Düşük işlem hacmi olan dolar/TL bayramın ikinci gününde 5,80 seviyesinin altında işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,51 civarında seyrediyor. Sterlin ise  Alış 7,2261SATIŞ: 7,2475

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Bayram tatili sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisinin yeniden konuşulmaya başlanması, aşağı yönlü harekette etkili.

Fed Başkanı Jerome Powell salı günü yaptığı konuşmasında Fed'in düşük enflasyondan dolayı endişeli olduğunun sinyalini verdi. Enflasyon ile ilgili değerlendirmede bulunan Powell, enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü sürpriz yapmayı sürdürmesi durumunda merkez bankasının bu duruma yanıt vereceğini söyledi. Çekirdek enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin bir miktar altında seyrediyor.

Powell, "Aşağı yönlü bir sürpriz, kalıcı olursa, bizi büyümenin hız kestiği ve Fed'in büyümeyi desteklemek için kısa vadeli faizleri yeniden sıfıra çekmek durumunda kalabileceği bir senaryoya yakınlaştırır" şeklinde açıklamada bulundu.

Bu arada New York borsasında endeksler yüzde 2'nin üzerinde artış kaydetti.

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DövizSonDurumHaberKıbrıs
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