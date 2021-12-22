"Dövize Bağlı Zamlar Geri Alınmalı"

Türkiye uzun bir zamandır verdiği ekonomik kurtuluş savaşında Önceki akşam Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın aldığı kararlarla bir muharebeyi daha kazandı ..

Ancak bu savaş bitmedi, devam ediyor.

Gelinen noktada dövizdeki gerilemeye bağlı olarak Türkiye’de dün benzin fiyatlarına yapılacağı açıklanan zam durduruldu. Cuma günü yapılan zammın da geri alınması gündemde.

Peki biz ne yapıyoruz?

Başta marketlerdeki temel gıda ürünlerindeki raf fiyatları olmak üzere sterlin 23 lirayı geçerken yapılan zamlar, vicdan ölçüsünde yeniden değerlendirmeli ve geri alınmalıdır.

Bu yapılmazsa “Döviz çıkarken yükselen fiyatlar, inerken neden düşmüyor” sorusu havada kalır, vicdanlar yara alır.

Türkiye’nin verdiği bu ekonomik savaş bizim ülkemizin bekası için de son derece önemlidir.

Bu dönemde yapacağımız şey sabredip, 23 Ocak seçimlerinde ülkeye istikrarı getirecek bir hükümetin kurulması için mücadele etmektir.