Down Cafe Nicosia, Lefkoşa’da bulunan Tanzimat Sokak’ta hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından yapılan açılışa, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, Downsendromlu çocukların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Downsendromlu bireylerden sevmeyi ve sevilmeyi öğrenildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “Down sendromlu çocuklar, diğer insanlara göre artı 1kromozomla doğarlar ve fiziksel görüntü olarak dünyanın her coğrafyasından birbirlerine benzerler. Fiziksel benzerlikleri gibi sevgileri de aynıdır. Downsendromlu çocukların insani değerleri çok yüksektir; gıdaları sevgidir… Sevgi isterler ve sevgi verirler. Sevgiyi verdikçe büyürler ve eğitilebilirler” şeklinde konuştu.

Bilimin ilerlemesiyle, sevgi ve ilgiyle birlikte Downsendromlu çocukların çok büyük başarılara imza atarak sosyal hayat içerisinde var olabileceklerinin herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Meral Akıncı, dünyanın çeşitli coğrafyalarında, değişik branşlarda üstün başarı yakalayan Down sendromlu bireylerden örnekler verdi.

“DOWN CAFE NİCOSİA’NIN AÇILMASI, BÜYÜK BİR KAPI AÇMIŞTIR…”



Bir Down Cafe’nin yaşama geçmesinin Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı’nın rüyası olduğunu ifade eden Meral Akıncı, Down Cafe’nin hayata geçmesiyle Downsendromlu bireylerin yaşamda neler başarabileceklerinin bir kere daha ortaya çıkacağını ifade ederek Refia Arı’ya başarılar diledi.Down Cafe Nicosia’nın Lefkoşa’da açılmasından duyduğu memnuniyetten de bahseden Meral Akıncı, “Down Cafe Nicosia’nın açılması, büyük bir kapı açmıştır. Tüm halkımızın buraya gelmesi ve Downsendromlu çocukların topluma kazandırılmasına destek vermesi lazımdır. DownCafeNicosia bir geçittir. Buraya gelindiğinde Downsendromlu çocukların da toplum içerisinde büyük bir kesim olduğunu anlaşılacaktır” dedi.“ENGELLİ SAYISI ARTARKEN ENGELLİ İSTİHDAMI AZALIYOR…”Engelli sayının 2017 verilerine yüzde 10 göre arttığını ifade eden Meral Akıncı, engelli bireylerin istihdamlarının ise ters orantılı olarak azaldığını, yüzde 5’ten yüzde 4’e gerilediğini kaydetti.Engelli bireylerin istihdamının önemine de dikkat çeken Meral Akıncı, gerek özel sektör gerek kamuda engelli bireylerin istihdam edilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.