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DOZER KIRICISI HIRSIZLIĞI ZANLILARI YAKALANDI

21 Mart 2021 Pazar 16:55
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DOZER KIRICISI HIRSIZLIĞI ZANLILARI YAKALANDI

Doğanköy’de dozer kırıcısının çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma sonucunda üç kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat tarihinde saat 18:00 sıralarında Doğanköy de Sarmaşık Sokak üzerinde Halit Çılbak’a ait dozer kırıcısı çalındı.  Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Ç. (E-26), S. Ç. (E-38) ve H.M.(E-39) tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.  

Son Güncelleme: 21.03.2021 17:56
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