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DP adayları Karaoğlanoğlu’nu ziyaret etti

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Denktaş ile DP Milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında Karaoğlanoğlu’nu ziyaret etti.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:43
DP adayları Karaoğlanoğlu’nu ziyaret etti
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile DP Milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında Karaoğlanoğlu’nu ziyaret etti.  

DP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı yapacak projeler değerlendirildi.

Serdar Denktaş burada yaptığı konuşmada, özellikle genç kesimin daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha fazla insan hakları taleplerini değerlendirdiklerini, parti politika ve vizyonlarını da bu yönde oluşturduklarını vurguladı. 

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