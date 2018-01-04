DP adayları Karaoğlanoğlu’nu ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile DP Milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında Karaoğlanoğlu’nu ziyaret etti.

DP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı yapacak projeler değerlendirildi.

Serdar Denktaş burada yaptığı konuşmada, özellikle genç kesimin daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha fazla insan hakları taleplerini değerlendirdiklerini, parti politika ve vizyonlarını da bu yönde oluşturduklarını vurguladı.