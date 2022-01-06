DP Adayları Lefke’de...

DP Lefke İlçe binasında bir araya gelen DP milletvekili adayları, öncelikle Lefke çarşısını ziyaret ederek, çarşı esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Lefke çarşı ziyaretinin ardından Lefke Sanayi bölgesinde de bir ziyaret gerçekleştiren DP Milletvekili adayları, burada da sanayi bölgesi işletme ve çalışanlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.