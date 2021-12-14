DP, Adaylarını Açıkladı

DP’den yapılan yazılı açıklamada, tüm bölgelerde milletvekili seçimlerine girecek 50 kişilik liste, parti tarafından belirlenerek onaylandı.
Kontenjanlar dahil DP adayları ilçelere göre şöyle açıklandı:
Lefkoşa Milletvekili Adayları:
1- Ali Tunçtaşlı
2- Dr. Mert Taşkın (K)
3- Mehmet Çıldır (K)
4- Hasan Tosunoğlu
5- Serhan Aktunç
6- Özlem Dinçoğlu (Kadın )
7- Sinem Tip ( Kadın )
8- Funda Özsakınç (Kadın)
9- İnanç Babaliki
10- Hüseyin Akcan
11- Fatma Öztürk Çatal (Kadın)
12- Ali Horoz
13- Mehmet Ortak
14- Emel Sayar (Kadın)
15- Çetin Sadeli
16- Mete Bayramoğlu
Gazimağusa Milletvekili Adayları:
1- Fikri Ataoğlu
2- Mücahit Kaya (K)
3- Şirin Zaimağaoğlu (Kadın)
4- Mehmet Hasgüler (K)
5- Ahmet Demirel
6- Ömer Gökel
7- Fikret Deniz
8- Nuray Uncu (Kadın)
9- Benek Çağakanlı (Kadın)
10- Ali Anıl Yüce
11- Soyhan Bilgeer
12- Alparslan Diktaş
13- Leyla Avgın (Kadın)
Girne Milletvekili Adayları:
1- Serhat Akpınar (K)
2- Hande Kayasal Çelikden (Kadın)
3- Redif Nurel
4- Harun Demir
5- Cemre Sezener (K)
6- Orsel Neşe
7- Enver Hoca
8- Aslı Babayiğit (Kadın)
9- Arif Uzunali
10- Atilla Deva
11- Nazım Arslan
İskele Milletvekili Adayları:
1- Mine Emiroğlu (Kadın) (K)
2- Maşallah Cihangir
3- Hür Alevkayalı
4- Musa Nurçin
5- Çağla Eroğlu (Kadın)
Güzelyurt Milletvekili Adayları:
1- Rahme Öğütveren (Kadın) (K)
2- Erkan Kaya
3- Eliz Fellahoğlu (Kadın)
Lefke Milletvekili Adayları:
1- Gürsel Bağlaş
2- Hüseyin Turaç