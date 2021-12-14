Künye
Kıbrıs 18
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini defalarca yumrukladı!
Eşini defalarca yumrukladı!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
Yine kadına şiddet! Eşinin yüzüne ve başına yumruk attı
Yine kadına şiddet!
Markette kız çocuklarını taciz etti
Markette kız çocuklarını taciz etti
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
banner107
Flaş Haber
Tüp Gaza zam
Kapat

DP, Adaylarını Açıkladı

Demokrat Parti (DP), 23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne girecek adaylarını belirleyerek açıkladı.

14 Aralık 2021 Salı 14:33
609 Okunma
DP, Adaylarını Açıkladı
banner108

DP’den yapılan yazılı açıklamada, tüm bölgelerde milletvekili seçimlerine girecek 50 kişilik liste, parti tarafından belirlenerek onaylandı.

Kontenjanlar dahil DP adayları ilçelere göre şöyle açıklandı:

Lefkoşa Milletvekili Adayları:

1-        Ali Tunçtaşlı

2-        Dr. Mert Taşkın (K)

3-        Mehmet Çıldır (K)

4-        Hasan Tosunoğlu

5-        Serhan Aktunç

6-        Özlem Dinçoğlu (Kadın )

7-        Sinem Tip ( Kadın )

8-        Funda Özsakınç (Kadın)

9-        İnanç Babaliki

10-      Hüseyin Akcan

11-      Fatma Öztürk Çatal (Kadın)

12-      Ali Horoz

13-      Mehmet Ortak

14-      Emel Sayar (Kadın)

15-      Çetin Sadeli

16-      Mete Bayramoğlu

Gazimağusa Milletvekili Adayları:

1-        Fikri Ataoğlu

2-        Mücahit Kaya (K)

3-        Şirin Zaimağaoğlu (Kadın)

4-        Mehmet Hasgüler (K)

5-        Ahmet Demirel

6-        Ömer Gökel

7-        Fikret Deniz

8-        Nuray Uncu (Kadın)

9-        Benek Çağakanlı (Kadın)

10-      Ali Anıl Yüce

11-      Soyhan Bilgeer

12-      Alparslan Diktaş

13-      Leyla Avgın (Kadın)

Girne Milletvekili Adayları:

1-        Serhat Akpınar (K)

2-        Hande Kayasal Çelikden (Kadın)

3-        Redif Nurel

4-        Harun Demir

5-        Cemre Sezener (K)

6-        Orsel Neşe

7-        Enver Hoca

8-        Aslı Babayiğit (Kadın)

9-        Arif Uzunali

10-      Atilla Deva

11-      Nazım Arslan

İskele Milletvekili Adayları:

1-        Mine Emiroğlu (Kadın) (K)

2-        Maşallah Cihangir

3-        Hür Alevkayalı

4-        Musa Nurçin

5-        Çağla Eroğlu (Kadın)

Güzelyurt Milletvekili Adayları:

1-        Rahme Öğütveren (Kadın) (K)

2-        Erkan Kaya

3-        Eliz Fellahoğlu (Kadın)

Lefke Milletvekili Adayları:

1-        Gürsel Bağlaş

2-        Hüseyin Turaç

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç üzerinde takılı akü çalındı
Araç üzerinde takılı akü çalındı
Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi, danışmanlık ve eğitim hizmet protokolü imzalandı
Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi, danışmanlık ve eğitim hizmet protokolü imzalandı
Meteoroloji Dairesi uyarıda bulundu
Meteoroloji Dairesi uyarıda bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim