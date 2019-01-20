DP Aşağı ve Yukarı Bostancı kongrelerini gerçekleştirdi

Demokrat Parti, Aşağı Bostancı ve Yukarı Bostancı köy örgütü kongrelerini gerçekleştirdi.



DP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kongrelerde oluşan divana DP Genel Sekreteri Afet Özcafer başkanlık etti.



DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Genel Sekreter Özcafer ile parti üst düzey yöneticileri ve bölgedeki partililerin katıldığı kongrelerde, yeni örgüt yönetimleri seçildi.







DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Denktaş, köy kongresi öncesi vatandaşların sorunlarını dinledi, sorulara yanıt verdi.



Denktaş, ülke ekonomisi ve gelişmeler hakkında partilileri ve bölge halkını bilgilendirirken, hükümetin aldığı önlemleri hatırlattı, öngörülerinin neler olduğunu açıkladı.



DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Denktaş, hükümetin halkın refahının yükseltilmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu konuda son derece kararlı olduklarını belirtti.