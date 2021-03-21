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DP BAŞKAN YARDIMCISI TUNALI: “SİYASETTE DEĞİŞİM ŞART”

“VARSA YOKSA YANDAŞ POLİTİKALARI…”

21 Mart 2021 Pazar 17:10
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DP BAŞKAN YARDIMCISI TUNALI: “SİYASETTE DEĞİŞİM ŞART”

Demokrat Parti (DP) Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, ülkede yürütülen siyaseti eleştirerek, siyasette değişimin şart olduğunu vurguladı. Tunalı, “Türkiye göndersin biz yiyelim, dağıtalım politikaları ile sonumuzu hazırladık” dedi.
Yazılı açıklama yapan DP Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, DP’nin yeniden yapılanma içerisinde olduğunu belirtti. Yeniden yapılanma sürecinde gençlere ve kadınlara sahip çıktıklarını kaydeden Tunalı, hedeflerinin güçlü bir Demokrat Parti ve güçlü bir KKTC yapısı oluşturmak olduğunu aktardı.
Tunalı, gençleri ve kadınları siyasetin içinde görmek istediklerini vurgulayarak, “Gelin hep birlikte gençlerimizin ve kadınlarımızın egemen olduğu bir düzeni birlikte inşa edelim” çağrısında bulundu.
Pandemi döneminde siyasetin artık değişime uğraması gerektiğinin de net bir şekilde görüldüğünü belirten Tunalı, ‘son şans’ noktasına gelindiğini ve ‘yandaşların’ zengin yapılıp emekçinin yok olduğunun görmezden gelindiğini savunarak “Çünkü varsa yoksa yandaş politikaları…”ifadesini kullandı.
“BU ZOR GÜNLERİ AŞMAK İÇİN FİKİR ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Tunalı açıklamasında, “Biz Demokrat Parti olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek Hükümet ortağı olduk. Halkımızı bu zor günlerde Hükümetsiz bırakmak istemedik. Sıkıntılı günler devam ediyor. Sağlıkta ve ekonomide zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri aşmak için fikir üretmeye çalışıyoruz” ifadelerine  de yer verdi.

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