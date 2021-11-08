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DP Dumlupınar örgütü açıldı

Önceki akşam gerçekleşen açılış törenine Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, parti yetkilileri, bölge halkı ve partili gençler katıldı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 19:14
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DP Dumlupınar örgütü açıldı
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DP’den verilen bilgiye göre, Dumlupınar Örgüt Başkanlığı’na getirilen Turgut Sonap, Kadın Kolları Başkanı Damla Özhuy ve Gençlik Kolları Başkanı Umut Artungal, bu göreve geldikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, el birliğiyle DP'yi hak ettiği noktaya taşıyacaklarını kaydetti.

Açılışta konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, her zaman gençlere siyaset yapma imkânı ve fırsatı sunduklarını ifade etti. 

“Gençleri Demokrat Parti'nin fikirlerini ve siyasi duruşunu kitlelere taşıyabilecek en önemli unsur olarak görmekteyiz” diyen Ataoğlu, gençlerin önemine vurgu yaptı.

Gençlerin siyasetten soğutulduğunu, buna rağmen DP’nin her geçen gün gençlerle büyümeye devam ettiğini kaydeden Ataoğlu, bunun DP'nin yıllardır sürdürdüğü gerçekçi politikaların anlaşılmaya başlanmış olmasının sonucu olduğunu ifade etti.

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