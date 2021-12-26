DP, düzenlediği “Aday Tanıtım Şöleni” ile 50 milletvekili adayını tanıttı

DP’den yapılan açıklamaya göre, Acapulco Otel’de düzenlenen ve pandemi kuralları çerçevesinde yapılan tanıtım etkinliğinde, DP’nin seçim bildirgesi ve tanıtım klibi ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs’ın her bölgesinden gelen DP’lilere ayrı ayrı seslenerek, “Bugün burada hep beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni bir siyaset sayfasının açılmasına, yeni bir yürüyüşün başlamasına şahitlik ediyoruz” dedi.

“DEMOKRAT PARTİ YENİ BİR SEÇİM BAŞARISINA DOĞRU YOLA ÇIKTI”

DP’nin emin adımlarla yeni bir seçim başarısına doğru yola çıktığını ve hükümette yer alacağını ifade eden Ataoğlu, DP’nin birleştirici, uzlaşmacı ve iş yapan bir parti olduğunu söyledi.

“30 YIL ÖNCE YANAN DEMOKRASİ MEŞALEMiZ, BUGÜN DAHA DA GÜÇLENEREK YARINLARIMIZI AYDINLATMAYA HAZIRDIR”

Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllar önce bir başkaldırı ile; inanç ve mücadele ruhu ile, bu ülkede yaşayan herkesin, eşit ve özgür yurttaşlar olması için; iyi niyetler ve temiz duygularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve insanlığa hizmet etmek için bir araya gelmiş olan, bu salonu dolduran bu kadroya, sizlere, yürekten inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini hep birlikte, el ele inşa edeceğiz. bu ülkenin her ferdinin adaletten pay alması gerektiği için, Her kesimin özgürlük içerisinde ve hakça paylaşıma sahip olması için yola çıkmıştık. Görüyorum ki, tam 30 yıl önce yanan demokrasi meşalemiz, bugün daha da güçlenerek yarınlarımızı aydınlatmaya hazırdır.”

“9’LAR RUHUNUN BUGÜN YENİDEN CANLANDIĞINI GÖRMEKTEYİM”

Konuşmasında, Hakkı Atun, Atay Raşid, Süha Türköz, Nazif Borman, Taşkent Atasayan, Mustafa Adaoğlu, Serdar Denktaş, Erkan Ekmekçi ve Aytaç Beşeşler’i anarak teşekkür eden Ataoğlu, “9’lar ruhunun yeniden canlandığını” söyledi.

“DÜN MÜCAHİTTİK BUGÜN İSE MÜCADELECİYİZ”

7’nci ölüm yıldönümünde merhum DP Genel Sekreteri Bengü Şonya ve 36’ncı ölüm yıldönümü yaklaşan Raif Denktaş’ı saygıyla andığını kaydeden Ataoğlu, Kanlı Noel’in ise 58’inci yıldönümü olduğunu anımsatarak, şehitleri de andı.

Ataoğlu, “Değerli Demokrat Partililer; Ne zorluklar, yokluklar görsek de, unutulmaması gereken gerçek; bizler dün mücahittik bugün ise mücadeleciyiz. Bizim ruhumuzda var bu. Bizler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda yürüyen, Türkiye’yi Anavatan bilen, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın bıraktıklarına sahip çıkan, çıkmakta kararlı olan, mücadele insanlarıyız” şeklinde konuştu.

“23 OCAK’TA YENİ BİR İMTİHAN İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Hayat bir mücadeledir. Her gün mücadeledir. Her gün imtihandır. Hazırlıklı olmamız lazım” sözlerini anımsatan Ataoğlu, “İşte, 23 Ocak’ta yeni bir imtihan ile karşı karşıyayız. Hiç şüphesiz ki burada gailemiz insanımız, gailemiz memleketimiz. Biz, sizlerin güçlü desteği ve beraberliğimiz sayesinde bu sınavı da başarı ile tamamlayacağız. Bundan hiçbir şüphem yok” diyerek, DP’nin KKTC’nin teminatı olduğunu ifade etti.

“DP’DEN ADAY OLMAK YÜREK İSTER”

Demokrat Parti’den aday olmanın ve hizmet yarışı için fedakarlıkta bulunmanın kolay olmadığını, yürek istediğini kaydeden Ataoğlu, DP’nin insan, yaşam kalitesi yüksek bir halk, Devlet, gelişmiş bir demokratik düzen ve insan haklarına saygıya öncelik veren bir kitle partisi olduğunu söyledi.

“KIBRIS’TA YENİ BİR MÜZAKERE SÜRECİ OLACAKSA, BU ANCAK EGEMEN – EŞİT İKİ DEVLET ARASINDA YAPILABİLİR”

Kıbrıs’ta yeni bir müzakere süreci olacaksa, bunun ancak egemen ve eşit iki devlet arasında yapılabileceğini vurgulayan Ataoğlu, “Ancak egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözüme ulaşılırsa Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir yapı ortaya çıkmış olur” dedi. Ataoğlu, Kıbrıs Türkü’nün kendi kendini yönetme hakkından, Türkiye’nin etkin ve fili garantörlüğünden, bir anlaşma ve ortaklık kurulsa bile vazgeçmeyeceğini kaydetti.

“MARAŞ’IN TMK MARİFETİYLE AÇILMASINA DESTEK VERDİK, VERMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ”

Maraş konusuna da değinen Ataoğlu, Maraş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında, Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile açılmasına destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini vurguladı. Ülkede bazı sorunlar yaşandığını da söyleyen Ataoğlu, bu sorunların üstesinden azimle, kararlılıkla ve üreterek gelinebileceğini anlattı.

“KKTC’NİN TURİZM POTANSİYELİ, PEK ÇOK ÜLKENİNKİNDEN ÇOK DAHA YÜKSEK”

KKTC’nin turizm potansiyelinin pek çok ülkenin çok daha üzerinde olduğunu belirten Ataoğlu, yükseköğrenim sektöründe üniversitelerin artık kendilerini kanıtladıklarını, ticaret, sanayi ve tarımda da atılacak doğru adımlarla ülkenin çok daha güzel günlere taşınabileceğini kaydetti.

“HALKIN ADINI SORUMSUZCA KULLANAN POPÜLİST YAKLAŞIMLARLA VAR OLMAYA ÇALIŞAN PARTİLER GİBİ OLMAYACAĞIZ”

Demokrat Parti’de siyaset yapma tarzına da değinen Ataoğlu, şöyle konuştu:

“İpuçlarından biri; bizim kullanacağımız dil ile ilgili. Bizden asla inanmadığımız bir sözü duymayacaksınız. Biz asla çift dilli, çift sözlü olmayacağız. Samimi olacağız. Bugün halk için kurulduğunu iddia eden, halkın adını sorumsuzca kullanan ve hayal satan, popülist yaklaşımlarla var olmaya çalışan partiler gibi olmayacağız. Bakın hayatta samimiyet çok önemlidir. Biz Anavatan Türkiye ile samimi, halkımız ile de samimi olacağız. Vurgulamakta yarar görüyorum; biz kimse ile kısır çekişme içine girmeyeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda kısır çekişme, çamur atıp siyasi çıkar elde etmeye çalışmak yoktur. Bizim projelerimiz, planlarımız, ortaya koyacak vizyonumuzu hayata geçirecek cesaretimiz var.”

“ARTIK KIBRIS TÜRK SİYASETİNİ YENİDEN FORMATLIYORUZ”

Yeni dönemde, yenilenen Demokrat Parti’nin, siyasette özlenen samimiyeti nasıl geri getireceğini söyleyen Ataoğlu, Kıbrıs Türk siyasetini “formatladıklarını” anlatarak, “Bundan böyle asla salonların, kapalı kapılar ardının, birtakım fanusların içinde siyaset yapan partiler gibi olmayacağız. Biz, siyaseti meydanlarda, caddelerde, çarşılarda, tarlalarda, fabrikalarda, üniversitelerde, sanayi tesislerinde yapacağız. Hedefimiz bu ülkeyi bir esenlik yurdu haline getirmek, yeryüzünde yeni ve adil bir dünya kurulması için mücadele etmek, ve nihayetinde bizim medeniyetimizi yeniden inşa ederek, insanlığın önüne çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.

“İNSANIMIZA SAĞLIK SIKINTILARI YAŞARKEN EZİYET YAPAN BUGÜNKÜ YAPI DEĞİŞMELİDİR”

Her işin başının sağlık olduğunu, her vatandaşın hak ettiği sağlık hizmetine sorunsuz şekilde ulaşabilmesi gerektiğini vurgulayan Ataoğlu, “İnsanımıza sağlık sıkıntıları yaşarken eziyet yapan bugünkü yapı değişmelidir, değişecektir” dedi

Eğitimde gelinen seviye küçümsenecek bir noktada olmadığını ama çocukların çağın olanaklarından daha fazla yararlanması ve geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanmalarının yollarının bulunması gerektiğini kaydeden Ataoğlu, bunu DP’nin başaracağını savundu.

“YENİ BİR ANAYASA ARTIK KAÇINILMAZ”

Ataoğlu, sağlanacak toplumsal uzlaşı ile yeni bir Anayasa, yeni bir Siyasi Partiler Yasası, yeni bir Seçim ve Halk Oylaması Yasası, yeni bir Kamu Görevlileri Yasası yapılmasının artık kaçınılmaz olduğuna da vurgu yaptı

“YATIRIMCIYA, İŞ İNSANINA ENGEL DEĞİL YARDIMCI OLMALIYIZ”

Konuşmasında reel sektörün sorunlarına da değinen Ataoğlu, yatımcının, iş insanının önünün açılması gerektiğini belirterek, “Onlara engel değil, yardımcı olmalıyız. Vergiyi tabana yaymalı, vergi kaçağını kabul edilebilir sınırlara çekmeliyiz” dedi.

“KKTC’Yİ BİZ KURDUK, BİZ YAŞATACAĞIZ”

“Bizim yüzümüz hep batıya dönük olmuştur” diyen Ataoğlu, AB’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik haksızlıklarının devam ettiğini ifade etti.

Ataoğlu konuşmasında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bizler kurduk, biz yaşatacağız. Bizim için Devletimiz esastır, vazgeçilmezdir... Rum komşularımızla bir antlaşma istiyoruz ama bu antlaşma Kıbrıs’ta var olan gerçeklere dayalı olmalıdır.. Anavatan Türkiye bizim için çok önemlidir. İnanıyor ve biliyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Anavatan Türkiye için büyük değer ve önem taşımaktadır. Türkiye – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri çıkar ilişkisi değildir; kardeşlik ilişkisidir. Biz bu ilişkilerin doğru ve sağlıklı bir şekilde sonsuza dek gelişerek devam etmesini istiyoruz. Bunun için gayret göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞLARIMIZIN ÖZEL HASTANELERİ DE ÜCRETSİZ KULLANMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Demokrat Parti’nin 2022 programı ile ortaya koyduğu vizyondan detaylar paylaşan Ataoğlu, nüfusun tamamını kapsayacak Genel Sağlık Sigortası Sistemini kuracaklarını ve tek tip sağlık sistemi ile vatandaşların özel hastaneleri de ücretsiz kullanmasını sağlayacaklarını kaydetti.

“GENÇLERİMİZİ RUM’A MUHTAÇ ETMEYECEĞIZ”

Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Çiftçimize, hayvancımıza gübre ve mazot desteği sağlayacağız. Eşit, hak ve sosyal adalete dayalı reçete, bizde! Ev hanımlarına sosyal güvence desteği vereceğiz. Gençlerimizi Rum’a muhtaç etmeyeceğiz. Yeni istihdam olanakları sağlayacağız. Gençlerimize kırsal kesim arsası değil, konut vereceğiz. -Gençlerimiz için oluşturacağımız Bilişim Vadisi ile teknoloji ihraç edeceğiz. Nasıl mı? Demokratik liyakatın esas alındığı, dünya ile entegre bir ülke inşa edeceğiz. Kamuda israfı önleyerek, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağız. Elde edilen gelirlerin verimli yönetilmesini sağlayacağız. Azalan alım gücüne karşı mücadele ederken hayat pahalılığını aşağıya çekmeye çalışacağız ve temel gıda ürünlerine özel uygulamalarla, mutfak masraflarının düşmesini sağlayacağız.”

Tüm bunları başarabilmek için 23 Ocak’ta sandıktan çok güçlü bir Demokrat Parti’nin çıkması gerektiğini savunan Ataoğlu, seçmeni geleceğine sahip çıkmaya çağırdı.

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından DP milletvekili adayları “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değer” sloganıyla sahneye çıktı ve halka tanıtıldı.