Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

DP: “Geçmişi Unutmadan Ve Gelecekten Umudu Yitirmeden Kutluyoruz”

14 Kasım 2019 Perşembe 15:47
DP: “Geçmişi Unutmadan Ve Gelecekten Umudu Yitirmeden Kutluyoruz”

Demokrat Parti (DP), siyasi eşitliğin ve Ada üzerindeki sahiplilik haklarının en önemli ve güçlü teminatı olarak görülen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıl dönümünün geçmişi unutmadan ve gelecekten umudu yitirmeden kutlandığını belirtti.
DP’den yayınlanan 15 Kasım mesajında, Atatürkçü düşünceyi bir yaşam biçimi olarak içselleştirmiş Kıbrıslı Türklerin, uzun bir direniş ve mücadele sonrasında KKTC’yi bağımsız bir devlet olarak ilan etmek suretiyle, 20. yüzyılda kurulan ikinci Türk Devletine sahip olmanın gururunu yaşadığı kaydedildi.
Mesajda, “Şimdi üstümüze düşen görev, Devletimizi ‘hata’ olarak görenlere, ‘gereksiz’ atfedenlere ve varlığımızın devamının en güçlü teminatı olan Devletimizi ortadan kaldırmak isteyenlere inat, Devlete her zamankinden daha çok sahip çıkarak ve hatalarımızı düzelterek daha güçlü bir yapıyı oluşturmaktır” ifadeleri kullanıldı.
Mesajda, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş da anılarak, “Tüm şehit ve gazilerimizi saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyoruz” denildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Din Gör-Sen, 15 Kasım mesajı yayımladı
Din Gör-Sen, 15 Kasım mesajı yayımladı
Lefke'de kavga! 1 kişi yaralandı
Lefke'de kavga! 1 kişi yaralandı
Başbakan Tatar KKTC’ye döndü
Başbakan Tatar KKTC’ye döndü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim