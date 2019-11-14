DP: “Geçmişi Unutmadan Ve Gelecekten Umudu Yitirmeden Kutluyoruz”

Demokrat Parti (DP), siyasi eşitliğin ve Ada üzerindeki sahiplilik haklarının en önemli ve güçlü teminatı olarak görülen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıl dönümünün geçmişi unutmadan ve gelecekten umudu yitirmeden kutlandığını belirtti.

DP’den yayınlanan 15 Kasım mesajında, Atatürkçü düşünceyi bir yaşam biçimi olarak içselleştirmiş Kıbrıslı Türklerin, uzun bir direniş ve mücadele sonrasında KKTC’yi bağımsız bir devlet olarak ilan etmek suretiyle, 20. yüzyılda kurulan ikinci Türk Devletine sahip olmanın gururunu yaşadığı kaydedildi.

Mesajda, “Şimdi üstümüze düşen görev, Devletimizi ‘hata’ olarak görenlere, ‘gereksiz’ atfedenlere ve varlığımızın devamının en güçlü teminatı olan Devletimizi ortadan kaldırmak isteyenlere inat, Devlete her zamankinden daha çok sahip çıkarak ve hatalarımızı düzelterek daha güçlü bir yapıyı oluşturmaktır” ifadeleri kullanıldı.

Mesajda, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş da anılarak, “Tüm şehit ve gazilerimizi saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyoruz” denildi.