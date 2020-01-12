DP Gençlik Örgütü Başkanı Pekri, Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik etmiş büyük insan, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hiçbir zaman unutmadıklarını” söyledi.

Pekri Denktaş’ın 8. Ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bilmenizi isteriz ki Demokrat Parti gençleri olarak, geçen sekiz yıl içinde sizi hiç ama hiç unutmadık. Her zaman duruşunuzla, sözlerinizle bizlere rehber oldunuz, olmaya da devam edeceksiniz. Ruhunuz şad olsun.”