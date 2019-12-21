Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!

DP Gençlik Örgütü Başkanlığına Erden Pekri seçildi

DP Gençlik Örgütü Başkanlığına Pekri, Merkez Kadın Örgütü Başkanlığına ise Özdemirağ seçildi

21 Aralık 2019 Cumartesi 14:46
DP Gençlik Örgütü Başkanlığına Erden Pekri seçildi

18 Aralık Çarşamba akşamı gerçekleşen Demokrat Parti Merkez Gençlik Örgütü Kurultayında, Erden Pekri tek aday olarak oy birliği ile seçildi. Merkez Kadın Örgütü Başkanlığına ise Mehtap Özdemirağ seçildi.

Yapılan seçime katılım dikkat çekti.

Oldukça coşkulu ve kalabalık bir ortamda gerçekleşen kurultayda, Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanlığına tek aday olan ve oy birliği ile seçilen Erden Pekri kürsüdeki konuşmasında, birlik, beraberlik ve DP Genel Başkanı, Fikri Ataoğlu’nun gençliğe verdiği öneme değindi.

Pekri şöyle konuştu:

“Öncelikle beni Demokrat Parti Merkez Gençlik Örgütü Başkanlığına öneren ve seçen parti yönetimine ve değerli Demokrat Parti üyelerine teşekkür ederim.’Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek’ sloganı ile çıktığımız bu yolda önceliğimiz daha güzel, daha adil, daha huzurlu bir KKTC. Demokrat Partimizin yeni Merkez Gençlik Örgütü Yönetim Kurulu önce ülkemize, daha sonra da partimize hayırlı olmasını dilerim.”

Özdemirağ ise

Konuşmasında ‘’ Sevgili yol arkadaşlarım, büyüklerim, küçüklerim. Yine, yeni bir seçimde, yine partimiz için her şeyin en güzelini en doğrusunu hep birlikte üretmek, düşünmek ve küçük büyük demeden her bireyin gönlüne dokunarak sağlam temeller ve samimi dostluklara dayalı, yapıcı, çalışkan, adil hoşgörüyle birbirimizin bağlarını güçlendirmek partimizin onur duyduğumuz geçmişiyle yeni ve yenilikçi adımlarla güzel bir gelecek için bir aradayız.

Bu kutsal gördüğüm yolda, partimizin mihenk taşı olan toplum Liderimiz kurucu Cumhurbaşkanı’mız ,

Can’ımız Rauf Raif Denktaş’ın önderliğinde vatanımız, milletimiz devletimiz halkımız için istikrarla, aşkla içtenlikle ciddiyetle ve farkındalıkla uzun yıllardır yürüdüm. Beni bu duygularla büyüten, partimizin 1992 yılından beri kurucu üyelerinden olan annem Havva Akkın, babam Ahmet Akkın gelecek nesillere aktarmam için çıkar bağı değil gönül bağı ile bu yolda yer almamı sağladıkları için onlara buradan teşekkürlerimi iletmeden geçemeyeceğim.

Size uzun uzadıya bu süre zarfında yapmış olduğumuz etkinlikler, görevler ve mücadeleleri anlatmak yerine bu aşkın ne kadar yüce olduğunun kısaca altını çizmek istedim. Tüm emeklerimi helal eder, elimi soktuğum taşın altında kurucu Cumhurbaşkanımdan aldığım feyz cesaret ve samimiyetle bundan sonra da tüm hakkımı ve emeğimi helal edeceğimi söylemek isterim.

Geldiğiniz , vereceğiniz vermeyeceğiniz destek için herkese tek tek teşekkür ve minnetlerimi saygılarımla sunarım ‘’ ifadelerinde bulundu.

Demokrat Parti Merkez Kadın Örgüt Başkanı Mehtap Özdemirağ’ın konuşması dakikalarca alkış topladı.

Anahtar Kelimeler:
Erden PekriMehtap ÖzdemirağDPHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri yarın anılacak
Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri yarın anılacak
Nami:"Doğu Akdeniz'i iş birliği havzasına dönüştürmeliyiz"
Nami:"Doğu Akdeniz'i iş birliği havzasına dönüştürmeliyiz"
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim