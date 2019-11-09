DP Gençlik Örgütü'nden 10 Kasım mesajı

Demokrat Parti Gençlik Örgütü, 10 Kasım’ın sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma değil, geleceğe ışık tutan Büyük Önder’in yolunda bilgilenme, tüm zorluklara rağmen geleceğe umutla bakma günü olduğunu kaydetti.

DP Gençlik Örgütü yayımladığı 10 Kasım mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yılında, bir kez daha rahmet özlem ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhun Şad Olsun.”