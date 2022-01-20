DP Genel Başkan Yardımcısı Gardiyanoğlu: “Yeni hastaneler hizmete girecek”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve DP Sağlık Komitesi Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, yaşanan salgın sürecinin sağlık alt yapısının önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, DP’nin yer alacağı bir hükümette yeni hastanelerin hizmete konulacağını söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, DP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Gardiyanoğlu, DP’nin sağlık politikalarına ilişkin BRT’de birtakım açıklamalarda bulundu.

Gardiyanoğlu, “Yaşanan salgın sürecinin sağlık alt yapısının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğine” işaret ederek, “DP’nin hükümette olacağı yeni dönemde, yeni Lefkoşa, Girne, Güzelyurt hastanelerinin hizmete konulacağını” belirtti.

Gardiyanoğlu, Gazimağusa hastanesinin kalp ameliyatlarının da yapılabileceği bir noktaya taşınacağını, İskele-Karpaz bölgesinin hastane ihtiyacı için de adımlar atılacağını” kaydetti.

“LEFKOŞA, GİRNE, GÜZELYURT HASTANELERİ HİZMETE KONULACAK”

Dr. Gardiyanoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Tüm dünya ve biz son iki yıldır devam eden Kovid-19 salgın sürecinde sağlık alt yapısının, sağlık çalışanlarının, sağlık araştırmalarının ne denli önemli olduğunu gördük, yaşadık. Tabii ki şu anda dünya için de bizim için de birinci hedef devam eden salgın sürecini en az sıkıntı ile atlatmaktır.

Bunun için yegane çözüm ise aşılarımızı yapmak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uymaktır. Bilim insanlarına göre önümüzdeki aylarda, yıllarda yeni salgınların yaşanması olasıdır.

Dolayısı ile bizim de böyle bir olasılığa hazır olmamız şarttır. Yaşadıklarımız herkese göstermiştir ki salgınlarda en önemli şeylerden birisi yatak ve yoğun bakım kapasiteniz, diğeri ise yeterli miktarda, yetişmiş doktor ve sağlık çalışanınızın olmasıdır. Demokrat Parti’nin içinde yer alacağı hükümet süratle bunun planlamasını yapacak ve gereken adımların süratle atılmasını sağlayacaktır.

Gardiyanoğlu şöyle devam etti:

“Genel Başkanımız Sayın Fikri Ataoğlu’nun da bazı programlarda açıkladığı üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat kendisinin yapılacağını açıkladığı 500 yataklı yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi projesinin gerçekleşmesi için gereken adımları mutlaka atacağız. Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan ve bir türlü ihalesi yapılarak bitirilemeyen binanın yeni Girne Devlet Hastanesi olarak hizmete girmesi yapacaklarımız arasında ön planda olacaktır.

Güzelyurt Devlet Hastanesi artık tamamlanacak ve devreye sokulacaktır. Gazimağusa Devlet Hastanesi daha da geliştirilecek ve ilk etapta kalp ameliyatlarının da yapılabileceği duruma getirilecek.

Bafra turizm bölgesindeki otel sayısı giderek artıyor. İskele bölgesinde yoğun bir konut yapımı söz konusu. Karpaz ve İskele’nin ihtiyaçlarını giderecek bir projeyi uygulamaya koymak da Demokrat Parti olarak hedeflerimiz arasındadır.”

“DEVLET HASTANELERİNİN İDARİ VE MALİ ÖZERKLİĞE KAVUŞTURULMASI HEDEFLERİMİZ ARASINDA”

Bütün devlet hastanelerini “idari ve mali özerkliğe” kavuşturulmasının da partinin hedefleri arasında olduğunu belirten Gardiyanoğlu, “Sağlık çalışanları için yeni bir yasa yapacağız. Devlet eczacılık yapmayacak… Belirli bir otomasyon ve kontrol sistemi kurarak herkesin en kolay yoldan ilacını alabilmesini sağlayacağız. Sağlık konusunda yeni bir anlayışla hareket etmek zorundayız.

Bir Demokrat Parti olarak yenilenmeden, yeni bir sistem ve anlayıştan yana tavır koyacağız” dedi.

“HİZMETLER KOORDİNELİ OLACAK”

“Sağlık hizmetlerinde (Koruyucu, Tedavi Edici, Rehabilitasyon, Laboratuvar ve Tanısal Radyoloji, Eczacılık) otomasyona geçilerek, tüm hizmetler birbirine bağlanacak, bütün bu gurupların koordineli bir şekilde çalıştırılmasıyla halka sosyal sağlık hizmetleri sunulacaktır” diyen Gardiyanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“KKTC’de yaşayan tüm halk (çalışma izinliler, öğrenciler, turistler dahil) genel ve zorunlu sağlık sigortası kapsamına alınarak, ayrı bir fon oluşturulacaktır. Yatırılan sağlık primleri bu fonda toplanacaktır. Yoksulların sigorta primini devletin karşılaması, bütün halkın kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmeti alacağı yeri bizzat kendisinin seçmesi sağlanacaktır. Sağlık Bakanlığı, sadece organizasyon, koordinasyon, yol gösterici, denetleyici, takip edici, politika üretici bir rol üstlenecektir. Sağlık bütçesinin verimli kullanılması (ihalelerin, sağlık harcamalarının denetlenmesi) sağlanacaktır. Sağlıkta insan kaynakları yönetimi (ihtiyaç duyulan sağlık profesyonellerinin) en kısa sürede tamamlanmasını sağlanacaktır. Sağlıkta hizmet içi eğitim için meslek odaları ile koordinasyon halinde sürekli eğitim sertifikalandırma programları uygulanacaktır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde stratejik planlama birimi oluşturularak orta ve uzun vadeli sağlık politikaları oluşturulacaktır.”

“ÇAĞDAŞ İLK BASAMAK HEKİMLİĞİ OLACAK”

Gardiyanoğlu, “Her branşta serbest çalışan serbest hekimlerin kendi muayenehanelerinde/kliniklerinde Genel Sağlık Sigortası kapsamında ilk basamak sağlık hizmeti vermesi sağlanacaktır. İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri; gerekli koşulları sağlayan özel hastaneler ikinci basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet vererek, sigortaya bağlı hekimlerin yasayla belirlenecek kıstaslar çerçevesinde özel hastanelerden faydalanabilmeleri sağlanacaktır. Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri: Merkezlerdeki mevcut kamu hastaneleri, eksik cihaz ve alt yapısı tamamlanarak uluslararası standarda ulaştırılacaktır. Üçüncü basamak kamu sağlık kuruluşları sadece acil servis ve yatılı hasta tedavileri için kullanılacaktır” ifadelerinde bulundu.

“Nitelikli bir toplum için etkin ve kaliteli sağlık hizmeti gereklidir” diyen Gardiyanoğlu, “Bu amaçla Kuzey Kıbrıs’ta muayenehaneler, klinikler, özel hastaneler, 3. basamak kamu hastaneleri, bunlar dışında halen gelişme aşamasında olan fakülte hastanesi, yani sağlık sistemini oluşturan tüm öğeler otomasyonla birbirine bağlanacak, bir ahenk içinde çalışacaklardır. Koordinasyondan Sağlık Bakanlığı sorumlu olacaktır. Sağlık sektöründe dokümantasyon ve finansmanda bilgi işlem merkezli tek kontrol sistemine geçiş sağlanmalıdır. Her vatandaşa/sigortalıya bir sağlık numarası verilecektir” dedi.

“EV İÇİ HİZMET VEREN YAPILAR OLUŞTURULCAK”

Yaşlılara, engellilere, hastane tedavisi sonrası evde takip edilen kronik hastalara uzun dönem iyi bakım veren ev içi hizmet veren yapılanmaların oluşturulacağını da belirten Gardiyanoğlu, “Toplum yaşamında ve sağlık sisteminde yaşlılara yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla geriatri merkezleri açılması teşvik edilecek ve gerekirse düşük faizli krediler verilecektir” dedi.



“ÇALIŞKAN BİR KADRO İLE SİZLERDEN DESTEK İSTİYORUZ”

Gardiyanoğlu, konuşmasında seçmene de seslenerek, “Değerli kardeşlerim, 23 Ocak Pazar günü yapılacak milletvekilliği genel seçimi için artık geri sayım başlamıştır. Bu seçim hakikaten önemlidir. Ya, hiçbir şey değişmeyecek, böyle gelmiş, böyle gidecek ya da ülkemiz için olumlu yönde değişimi hep birlikte başlatacağız. Kullanacağınız oylarla buna siz karar vereceksiniz” dedi.

“Biz Demokrat Parti olarak ülkesini, halkını seven, temiz, dürüst, çalışkan insanlardan oluşan bir kadro ile sizlerden destek istiyoruz” diyen Gardiyanoğlu, “İnanın ki bizlere vereceğiniz destek boşa gitmeyecek, pişman olmayacaksınız” ifadelerini kullandı.