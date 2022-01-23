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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: “Ülke için hayırlısı olsun”

23 Ocak 2022 Pazar 20:05
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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: “Ülke için hayırlısı olsun”
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Gayri resmi sonuçlara dair seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeler gelmeye başladı...

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, katıldığı tv programında yaptığı ilk değerlendirmesinde “Bölge ve ilçelerdeki verileri de takip ediyoruz ülke için hayırlısı olsun. Önümüzdeki saatleri göreceğiz. DP daima ülkesini düşünen bir parti. Daima bunu önceleyen bir parti... Sorumluluktan hiç kaçmadık, yine kaçmayacağız…Halkın verdiği karara hepimiz saygılıyız” dedi.

UBP Genel Merkezinin yayınladığı tabloya göre:

Kıbrıs Postası

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