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DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan 20 Temmuz mesajı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:44
DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan 20 Temmuz mesajı

20 Temmuz Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı toplumsal varlığını korumayı başarmış ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Böylelikle Kıbrıs Türk halkı tüm dünyaya yıllardır verdiği hak ve hürriyet mücadelesinde baskılara boyun eğmeyeceğini, özgürlük ve bağımsızlığını koruyacağını ispat etmiştir.

Bu kararlı mücadelesinde Anadolu halkının Kıbrıs hassasiyeti, Kıbrıs Türk halkını hep çok daha güçlü kılmıştır.


Kıbrıs konusunda Kıbrıslı Türklerin iyi niyetli ve çözüm istekli çabaları Rum tarafının isteksizliği ve oyalayıcı tavrı ile ne yazık ki gerçekleştirilememiştir.

Geçtiğimiz günler de Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın önerdiği 9 maddelik öneride bile Rum tarafının barışçı olmayan tutumu açık açık görülmektedir. Bu sebeple Kıbrıs Türk halkı olarak bizim vazifemiz, bu adadaki varlığımızı, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi korumaktır.


Varoluş mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren saygıdeğer Mehmetçiğimizi saygıyla anıyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hala ayakta ve yaşıyor ise bunun mimarı onlardır.
20 Temmuz Özgürlük Bayramımız kutlu olsun.

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Serdar Denktaş20 Temmuz MesajıHaberGündemKıbrıs
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