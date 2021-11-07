DP Girne İlçe Kadın Örgütü ‘DP Pazar Kahvaltısı’ etkinliği düzenledi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra DP kadın yönetici ve yetkililerinin katıldığı sabah kahvaltısı organizasyonunda ‘Birlikte Daha Güçlü DP’ mesajı verildi.

Ataoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen ve katılım gösteren partililere teşekkür ederek, “DP’nin en büyük gücü, kadın örgütlerimizdir. Kadınlarımız ile birlikte daha da büyüyoruz. Demokrat Parti’nin bu yükselişi her geçen gün artarak büyüyor. Biz bu yola koltuk hırsıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Birlik ve beraberliğimiz kadınlarımızla daha da güçleniyor” şeklinde konuştu.

“Gailemiz, memleketimiz, insanımız, gençlerimiz, geleceğimiz” sözünü anımsatan Ataoğlu, “Bütün enerjimiz ülkemizin her alanda daha iyiye ulaşabilmesi içindir. Bunun için gece gündüz demeden projeler üreterek, refah ve huzur içinde yarınları inşa etmek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Ataoğlu organizasyon sonrası, başta Demokrat Parti’ye yeni katılım gösteren kadınların yanı sıra kahvaltıya katılan kadınlarla ayrı ayrı sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu.